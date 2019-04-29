Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 29.04.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 18:25

29 Nisan çekiliş sonuçları! sorgulama işlemi nasıl yapılır?

bileti alan vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Birçok kişinin merakla beklediği 29 Nisan henüz açıklanmadı. İşte sorgulama işlemiyle ilgili merak edilen detaylar...

Milli Piyango sonuçları açıklandı mı?

Her ayın 9'u, 19'u ve 19'unda İdaresi tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

29 NİSAN MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango çekilişleri noter huzurunda yapılacak. Çekilişin gerçekleştirilmesinin ardından büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli olacak.

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Millî Piyango, Türkiye'de Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Türkiye'de piyango çekilişleri, her ayın 9, 19 ve 29'uncu günleri yapılır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir, örneğin her yıl 31 Aralık gecesi yılbaşı özel çekilişi yapılır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri29 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları! MPİ sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri