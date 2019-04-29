Her ayın 9'u, 19'u ve 19'unda Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. 29 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

29 NİSAN MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango çekilişleri noter huzurunda yapılacak. Çekilişin gerçekleştirilmesinin ardından büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli olacak.

MİLLİ PİYANGO NEDİR?

Millî Piyango, Türkiye'de Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Türkiye'de piyango çekilişleri, her ayın 9, 19 ve 29'uncu günleri yapılır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir, örneğin her yıl 31 Aralık gecesi yılbaşı özel çekilişi yapılır.