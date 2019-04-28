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Yüzüklerin efendisi Sivas!
Yüzüklerin Efendisi filminden esinlenilerek Sivas'ta inşa edilen Hobbit evleri akınına uğradı. Bugüne kadar 30 bin turistin ziyaret ettiği Hobbit evlerine, tur operatörleri de 'nin dört bir yanından kültür turları düzenlemeye başladı. Öte yandan Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi göstermesi üzerine Hobbit evlerinin sayısı 23'ten 100'e çıkartılacağı açıklandı.

Burak Erdem ÇELİK

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