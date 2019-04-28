Antalya'da yaşayan Pınar Turgut (34), dört yıl önce evlendi. Bu birlikteliğinden bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak genç kadın doğumdan sonra portal ven trombozu (karaciğer damar tıkanması) hastası olduğunu öğrendi. Nakil için sıraya girdi. Tedaviden sonra da taburcu edildi. Ancak bu kez de kızının şeker hastası olduğunu öğrendi. Hem kendinin hem de kızının tedavisiyle ilgilendi. Geçtiğimiz yıl ise çift boşandı, mahkeme küçük kızın velayetini anneye verdi. Ancak baba, kızını almak için harekete geçti. Yeniden mahkemeye gitti. Kızının velayetini istedi. Şubat ayında ise dört yıldır organ bekleyen Turgut'a Umut Çelik'ten alınan 640 gramlık karaciğer parçası nakledildi. Taburcu olduktan sonra soluğu kızının yanında alan genç kadın, "Mayıs ayında velayet davam var. Önceki davaya rahatsızlığım nedeniyle katılamadım. Bu davada hakimin karşısına güçlü bir şekilde çıkacağım. Her anne çocuğunu ister" diye konuştu.
Genç kadını hayata bağlayan Umut Çelik, "Pınar Hanım'ı haberlerde görünce çok üzülmüştüm" dedi.
Genç kadını hayata bağlayan Umut Çelik, "Pınar Hanım'ı haberlerde görünce çok üzülmüştüm" dedi.
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