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Kanlı düğün!
İstanbul Belediyesi Nikah ve Sarayı önünde husumetli olan iki grup, ortak akrabalarının düğününde karşılaştı. Taraflar arasında kavga çıktı. Silahını çeken bir şahıs, Ö.T ve Ö.G.'yi yaraladı. İki yaralı, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

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