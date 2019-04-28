Kanlı düğün!

İstanbul Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Sarayı önünde husumetli olan iki grup, ortak akrabalarının düğününde karşılaştı. Taraflar arasında kavga çıktı. Silahını çeken bir şahıs, Ö.T ve Ö.G.'yi yaraladı. İki yaralı, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan ise kısa sürede yakalandı.
- Yaşam
- 28.04.2019
- Gazete
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