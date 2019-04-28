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İsveç’ın yıldızı

Konyalı , 36 yıl önce gittiği ’de esnaflık yaptı. Yardımseverliğiyle ün saldı. ‘Yılın En ’ ödülünü kazandı. Ülke onu konuşmaya başladı.

İsveç’ın yıldızı
Konya'nın Kulu İlçesi'nde dünyaya gelen Faruk Yıldız, 36 yıl önce İsviçre'ye gitti. Stockholm'ün Upplands-Bro ilçesine yerleşti. 36 yıldır aynı bölgede esnaflık yapan ve son 18 yıldır fast-food üzerine dükkan işleten Yıldız, binlerce İsveçli'nin gönlünü fethetti. İsveçlilerin kalbini kazanan Yıldız, bölgenin en ünlü ismi haline geldi. Upplands- Bro Belediyesi tarafından düzenlenen ve kazananın halkın oylarıyla belirlendiği yarışmada, Yıldız'a 'Yılın En ' ödülü verildi.

VERESİYEYİ ÖĞRETTİ
Yıldız, "İkinci kez beni bu ödüle layık gördüler. Gurur duydum. Bölgedeki İsveçli ailelerle iç içe olduk. Ailelerin sorunlarını beraber çözdük. Türkiye'deki gibi parası olmayana veresiye hesabı açtık. Gençlerin bütün sorunları ile yakından ilgilendim. Onlar da beni ikinci kez böyle bir ödüle layık gördüler" dedi. Belediye Başkanı Fredrik Kjos da tebriklerini sunduğu Yıldız'ın ödülü hak ettiğini kaydetti.

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