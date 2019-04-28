Çaresiz anne

Ankara'da yaşayan 40 yaşındaki Hülya Alan, eşinden ayrılmasının ardından iki çocuğuyla geçim mücadelesi veriyor. Bir dakika arayla ikiz çocukları Bahar ve Bayram'ı dünyaya getiren Hülya Alan, oğlunun duymadığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun duyması için hayırseverin desteği sayesinde cihaz takıldığını anlatan anne Hülya Alan, "Bebeklerim dünyaya gözlerini açtı. Oğlum Bayram'ın iki buçuk yaşında duymadığı fark edildi. Geçen sene cihaz takılacaktı para istediler. Sağ olsun bir yardımsever sayesinde oğlumun kulağına cihaz takıldı. Ama yeterli gelmiyor. N'olur yardım edin" dedi.
- Yaşam
- 28.04.2019
- Gazete
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