Bugünkü
Takvim

Çaresiz anne

’ın Beycuma Çamlık Mahallesi’nde iki çocuğuyla beraber yaşayan , duymayan oğlu için yardım eli bekliyor...

Çaresiz anne
Ankara'da yaşayan 40 yaşındaki , eşinden ayrılmasının ardından iki çocuğuyla geçim mücadelesi veriyor. Bir dakika arayla ikiz çocukları Bahar ve Bayram'ı dünyaya getiren Hülya Alan, oğlunun duymadığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun duyması için hayırseverin desteği sayesinde cihaz takıldığını anlatan anne Hülya Alan, "Bebeklerim dünyaya gözlerini açtı. Oğlum Bayram'ın iki buçuk yaşında duymadığı fark edildi. Geçen sene cihaz takılacaktı para istediler. Sağ olsun bir yardımsever sayesinde oğlumun kulağına cihaz takıldı. Ama yeterli gelmiyor. N'olur yardım edin" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriÇaresiz anne
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri