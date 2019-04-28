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'Cam'ına tak etti!

’da bunalımda olan kadın, alkol aldı. 5’inci kattaki evinin camına çıktı, a kalkıştı.

'Cam'ına tak etti!
Alkolün etkisindeki kadın, canına kıymak istedi. 'da evinde alkol içen kadın, 5. kattaki evinin camına çıkıp oturdu, çevredekileri korkuttu. Vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, alkollü kadının düşme ihtimaline karşılık önlem aldı. Camın kenarına oturan kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Meraklı kalabalık, olayı pür dikkat izledi. İkna edilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

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