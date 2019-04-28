Ah be Fatih usta

Kocaeli'de inşaat halindeki binada yalıtım ustası olarak çalışan Fatih Demiray (38), dün inşaatın birinci katındaki çatı kısmında dengesini kaybederek aşağı düştü. Büyük bir gürültüyle beton zemine çakılan usta ağır yaralandı. Ekipler, Demiray'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
- Yaşam
- 28.04.2019
- Gazete
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