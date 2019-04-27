Kemik sağlığı ihmale gelmez

Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kemal Kayserili, menopoz döneminden sonra kadınlarda sık görülen kemik erimesi hastalığına dikkat çekti. Şu bilgileri verdi:Kemik erimesinin dünyada bu kadar hızlı yayılmasının sebebi nedir? Dünyada yaşlı nüfusunun giderek artması, bu hastalığı daha sık görülür hale getirmiştir. Kemik kütlesi, doğumdan ergenliğe kadar şekillenir ve büyür. Daha sonra kemik sağlığının idamesi için, kemik devamlı yenilenir. Kemiğin yapım ve yıkım döngüsü ömür boyu devam eder.Bu hastalık ne zaman risk taşır? Kadınlarda menopoz döneminde ve her iki cinste yaşlanmayla kemik kaybı giderek artar. Bu kayıplar, yapımdan daha fazla olduğunda, kemik kaybı başlar, osteoporoz ortaya çıkar.Kemik kırıklarını önlemek için neler yapmalı? Kemik erimesi, kırık oluşuncaya kadar sessiz bir hastalıktır. Kırık oluşmadan da osteoporoz teşhisi konup gerekli tedavilerle sağlık sorunlarının önlenebilmesi mümkündür. Kırık için kimlerin riskli olduğunu tespit etmek, osteoporoz açısından ölçüm yapmak gerekir. Günümüzde önerilen dual X-ray absorbsiyometri yöntemi ile bu ölçüm yapılmaktadır.