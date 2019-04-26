İzınsiz görüntü paylaşılamaz

Son zamanlarda artan sosyal medya paylaşımlarıyla beraber kişilerin özel alanlarına izinsiz müdahale konuları da sık sık gündeme gelmektedir. Burada kişilerin özel hayatlarını, gizliliklerini tehlikeye atmayacak durumda paylaşımların olup olmadığı incelenir. Yaşanılan durumlar neticesinde olay mahkemeye taşınabilmektedir. Yaşanılan bir konuşmayı, görüntüyü, ses kaydını, izniniz dışında sosyal medyada benzer platformlarda paylaşan kişiler suç işlemiş olmaktadırlar. Türk Ceza Kanunu özel hayatın gizliliği ve ihlal konu başlığında değerlendirmeye alarak, 134. Madde uyarınca konuyu ayrıntılı olarak ifade etmiştir. Bu duruma göre, kişilerin özel hayatlarını işgal eden kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılırken, -değişik-: 2/7/2012-6352/81 maddesine göre kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılabilm ektedir.Türk Medeni Kanunu'nun bu soruya cevabı var aslında. Evlat edinmek isterken birçok kısımdan değerlendirmeye alınırsınız. Medeni haliniz ve var olan düzeninize kadar yapılan incelemelerle karar neticelenir. Bekar biri olarak mı evlat edinilmek istiyor, evli bir çift olarak mı, var olan bebeklerle beraber büyüyecek olan bir evlatlık mı oluyor ve gerekli sağlıklı koşullar nasıl sağlanabilir? Tüm bu konularDa oldukça hassas davranan Medeni Kanun, evlat edinmek için bazı şartları yerine getirmenizi istiyor. Çocukların bir aile ile beraber büyümesi son derece sağlıklı ve toplum olarak da bizi yücelten bir tutumdur elbette. Fakat unutmamak gerekir ki bu konu titizlikle yaklaşılması gereken bir konudur. Mesele bir çocuğun geleceği ise elbette kanunumuz çocuğun üstün yararını gözetmeli, devlet kurumları ile birlikte çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimini denetleyebilmelidir. Türk Medeni Kanunu birlikte evlat edinme 306. Madde gereğince eşler beraber evlatlık edinebilirler. En az 5 yıl evli kalan ve 30 yaşını doldurmuş kişiler bu hakka sahiptir. Madde 307'deki tek başına evlat edinme kısmında ise yine 30 yaşını doldurmuş olan ve evli olmayan kişilerin evlat edinebileceği düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu Madde 308'e göre, küçüğün rızası ve yaşı kısmı da son derece önemlidir. Evlat edinilenin, evlat edinenden en az 18 yaş küçük olması şartı bulunmaktadır. Evlat edinilen ayırt etme gücüne sahipse, kendisinin rızası olmadıkça evlatlık olarak verilemez.