Anzaklar Çanakkale’de

Çanakkale'de, Anzak Çıkarması'nın 104'üncü yıl dönümünde Anzak Koyu'nda şafak ayini düzenlendi. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen yaklaşık bin 200 kişi, dedeleri için dua etti. Ayine katılanların gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.





57. ALAY'A 'VEFA YÜRÜYÜŞÜ'

Çanakkale ​Savaşları'nda Atatürk'ün "Size ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyarak savunma yapan 57. Alay şehitleri unutulmadı. Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında, üniversite öğrencileri ve izcilerden oluşan yaklaşık 8 bin kişi, 57'nci Alay'a Vefa yürüyüşü yaptı. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.