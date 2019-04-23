Eski sevgiliyi rahatsız edene hapis cezası

Eski sevgilim tarafından telefonla rahatsız ediliyorum. Şikayet ettiğimde haklılığım var mı?

Bazen ayrılık sonrası ne yazık ki istenmeyen durumlar yaşanmaktadır. Özellikle terk edilen tarafın sindirme çabaları ile terk eden kişiyi geri döndürmeye çalışması, huzurunu bozması, sadece intikam almak için bile rahatsız edici göndermelerde bulunması hoş olmayan olaylardır. Bunların yaşanması ile beraber hukuk size haklarınızı sunuyor elbette. Ceza Kanunu'nun 123. Maddesi'nce (kişilerin huzur ve sükununu bozma) ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, sırf huzur bozmak amacıyla kişiye telefon açmak, ısrarla rahatsız etmek, hukuka aykırı şekilde davranmak, mağdurun beyan ettiği şikayet üzerine değerlendirmeye alınır. İddia sonrasında yapılan incelemeler sonrasında faile, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.



AİLE MAHKEMESİNİ DEVREYE SOKUN



Eşimle evlerimizi ayırdık, 5 yaşındaki kızımı bana göstermiyor. Hakkımı nasıl talep edebilirim?

Çiftler arasında yaşanan tartışma ya da ayrılıklarda intikamın evlat üzerinden alınması son derece katı bir duruştur. Hukuki süreci bir yana bırakın, çocuğunu seven bir insanın bu tutumda olması son derece üzücüdür. Eşiniz size olan kızgınlığını çocuğunuzdan alıyor aslında. Bir çocuk arasına ne anne ne de baba girebilir. Pedagog ve psikologlara göre de bu davranış ileride çocuğunuza yansıyacak sorun olarak anlatılıyor. Boşanma davası açmadan, ayrı eve çıkmış olan eş, çocuğu ebeveyne göstermiyorsa, bu durumu aile mahkemesine taşıyabilir ve gerekli yaptırımı alabilir. TMK 197. Maddesi'ne göre bu hassas konu üzerine eşler, ergin olmayan çocukları hakkında gerekli korumayı alabilmektedir. Aile mahkemesi çocuğun yaşına, sağlığına, emzirme durumu varsa ona göre uygun bir görüşme zamanı düzenler, gerekli kararları uygulatır.



RESMİ TATİLDE ZORLA ÇALIŞTIRILAMAZ



Resmi günlerde çalıştırılıyorum. Kabul etmesem sorun olur mu?

Kural olarak ulusal, dini, bayramlarda resmi tatillerde işçinin tatil yapması esastır. Eğer kurum çalıştırmak istiyorsa, bu durumda çalışanın onayını almak durumda ve dini ve milli bayram mesai ücretini personele ödemesi şarttır. Bu durumların dışında yaşananlar hukuka uygun değildir. Kurum, çalıştırmak istediği çalışandan ret cevabını alırsa, hukuk çalışanın yanında. İşverene karşı hayır cevabı verilmesi nedeniyle işten kovulan işçinin iş akdi haksız yere feshedilmiş olacağından, işveren kıdem ve ihbar tazminatı ödemek durumundadır. Ayrıca işten çıkarılan çalışan dilerse ve şartları varsa, işe iade davası açabilir.



SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN - HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL

