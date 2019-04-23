Ayrılığı kabullenemeye genç kız, eski nişanlısının oturduğu apartmanın çatısından ölüme atladı. Olay Adana'da yaşandı. Bir süre önce nişanlanan Sevgi Can Y. (27) ve Fatih Emre A. (29), anlaşamayınca yollarını ayırdı. Sevgi Can Y., 2 gün önce eski nişanlısını arayarak, birlikte kullandıkları motosikleti vermek için geleceğini belirtip apartmanın kapısına çıkmasını söyledi. Daha sonra ise 10 katlı binanın çatısına çıktı. Durumu fark eden genç adam, eski nişanlısını ikna etmeye çalıştı.

Sevgi Can Y. kendini boşluğa bıraktı. Bezon zemine çakılarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kızının intihar haberini alıp, apartmanın önüne giden anne Fatma Y. sinir krizi geçirdi. Kızının cansız bedenine bakarak, ağıtlar yakan acılı anne, "Kızım, evladım neden yaptın bunu? Değer miydi kuzum? Sevgi gitti, yetişin. Kınalı kuzum kalk oradan. Vurun, beni de öldürün. Kalk güzel kızın ne olursun" diyerek gözyaşı döktü.





27 yaşındaki Sevgi Can Y. nişanlısından ayrıldıktan sonra bunalıma girdi. Akılalmaz bir karar verdi. Çatıdan atlayarak intihar etti.