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Nisan, , , , gibi sanatçıların eserlerini çalacak

Nisan, , , , gibi önemli sanatçıların eserlerini çalacak.

Nisan gururu

Piyanoda geçen yıl dünya birinciliğini elde eden İzmirli Nisan Öksüz, gelecek ay yapılacak yarışmada da yeteneğini sergileyecek.

9 yaşındaki piyanist, 'daki uluslararası müzik yarışması Apulia Metropolitan Music Contest'te sahneye çıkacak.

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