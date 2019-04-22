Piyanoda geçen yıl dünya birinciliğini elde eden İzmirli Nisan Öksüz, gelecek ay yapılacak yarışmada da yeteneğini sergileyecek.
9 yaşındaki piyanist, İtalya'daki uluslararası müzik yarışması Apulia Metropolitan Music Contest'te sahneye çıkacak.
Piyanoda geçen yıl dünya birinciliğini elde eden İzmirli Nisan Öksüz, gelecek ay yapılacak yarışmada da yeteneğini sergileyecek.
9 yaşındaki piyanist, İtalya'daki uluslararası müzik yarışması Apulia Metropolitan Music Contest'te sahneye çıkacak.
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