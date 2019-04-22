'Mısır' döngü!

çalışan işgüvenliği uzmanı2011'de Katar DohaHavalimanı'nda Mısırlıiletanıştı. Ela ile CemCabbaroğlu bir yıl sonraevlenme evlendi. Genççiftin,Geçtiğimizyıl Ela, ailesini ziyaretbahanesiyle çocuklarınıalarak Mısır'a gitti.Bir daha da geridönmedi.Baba,uluslararası çocukkaçırmak suçundan eşihakkında şikayetçi olarakAdalet Bakanlığı Dışİlişkiler ve Avrupa BirliğiGenel Müdürlüğü'ndenyardım istedi. Çocuklarhakkında da sarı bültençıkarıldı. Avukat GözdeDolan Erzurumlu, "Katar'da yaşarken intihargirişiminde bulunmasısebebiyle bir süre o ülkedebulunan akıl hastanesineyatmıştır. Ayrıcaçocukların annesi ElaCabbaroğlu, ilk çocuğunahamile iken normal biraile tartışmasında biranda ayağa fırlayarakkarnına vurmaya vezıplamaya başlamış butartışma sebebiyle bebeğidüşürmeye çalışmıştır"diye konuştu.Baba Cem Cabbaroğlu, psikolojisi her geçen gün kötüye giden Ela Cabbaroğlu'nun çocuklarına işkence boyutunda muamele yaptığını ileri sürdü.