'Mısır' döngü!

Kuveyt'te çalışan iş güvenliği uzmanı Cem Cabbaroğlu 2011'de Katar Doha Havalimanı'nda Mısırlı Ela Cabbaroğlu ile tanıştı. Ela ile Cem Cabbaroğlu bir yıl sonra evlenme evlendi. Genç çiftin, 2013 doğumlu Yusuf ve 2016 doğumlu Ezel Ali isminde iki oğlu oldu. Geçtiğimiz yıl Ela, ailesini ziyaret bahanesiyle çocuklarını alarak Mısır'a gitti. Bir daha da geri dönmedi. Cabbaroğlu çocuklarından haber alamadı. Baba, uluslararası çocuk kaçırmak suçundan eşi hakkında şikayetçi olarak Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden yardım istedi. Çocuklar hakkında da sarı bülten çıkarıldı. Avukat Gözde Dolan Erzurumlu, "Katar' da yaşarken intihar girişiminde bulunması sebebiyle bir süre o ülkede bulunan akıl hastanesine yatmıştır. Ayrıca çocukların annesi Ela Cabbaroğlu, ilk çocuğuna hamile iken normal bir aile tartışmasında bir anda ayağa fırlayarak karnına vurmaya ve zıplamaya başlamış bu tartışma sebebiyle bebeği düşürmeye çalışmıştır" diye konuştu.
Baba Cem Cabbaroğlu, psikolojisi her geçen gün kötüye giden Ela Cabbaroğlu'nun çocuklarına işkence boyutunda muamele yaptığını ileri sürdü.
MEVLÜT YÜKSEL
Baba Cem Cabbaroğlu, psikolojisi her geçen gün kötüye giden Ela Cabbaroğlu'nun çocuklarına işkence boyutunda muamele yaptığını ileri sürdü.
MEVLÜT YÜKSEL
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