Eşini öldüren kadına, tahrik indirimi isteği

Cinayetle biten karıkoca kavgası geçen yıl Bursa'da yaşandı. Bir fabrikada çalışan Zülfikar Tuncer (39) ile eşi İpek Tuncer (34) arasında tartışma çıktı. Kadın, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kadın ise yol ortasında yerde yatarken bulundu. İpek Tuncer'in, 'kasten eşini öldürmek' suçundan Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.
TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ
Savcı, sanığın toplanan deliller ve alınan ifadelere göre, ömür boyu hapsini ve tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi. Mahkeme, daha önceki savunmalarında, "Akşam kavga ettik, sabah ilişkiye girmek isteyince tartıştık. Bu sırada, korkutmak için savurduğum bıçak göğsüne saplandı" diyen İpek Tuncer'e söz verdi. Tuncer, "Eşimi asla öldürmeye ve yaralama maksadım olmadı. Eğer öldürme niyetim olsaydı, sol tarafına kalbine vururdum ve bunu çocukların bulunduğu ortamda yapmazdım" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı karar verilmek üzere erteledi.
Kocasını öldürdükten sonra şoka giren kadın sokak ortasında yatarken bulunmuştu.
Bıçakla kalbinden yaralanan Zülfikar Tuncer, hayatını kaybetti.
TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ
Savcı, sanığın toplanan deliller ve alınan ifadelere göre, ömür boyu hapsini ve tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi. Mahkeme, daha önceki savunmalarında, "Akşam kavga ettik, sabah ilişkiye girmek isteyince tartıştık. Bu sırada, korkutmak için savurduğum bıçak göğsüne saplandı" diyen İpek Tuncer'e söz verdi. Tuncer, "Eşimi asla öldürmeye ve yaralama maksadım olmadı. Eğer öldürme niyetim olsaydı, sol tarafına kalbine vururdum ve bunu çocukların bulunduğu ortamda yapmazdım" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı karar verilmek üzere erteledi.
Kocasını öldürdükten sonra şoka giren kadın sokak ortasında yatarken bulunmuştu.
Bıçakla kalbinden yaralanan Zülfikar Tuncer, hayatını kaybetti.
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