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Eşini öldüren kadına, tahrik indirimi isteği

10 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının yargılanmasına devam edildi. Sanık, “Öldürme niyetim olsaydı, kalbine vururdum ve bunu çocukların bulunduğu ortamda yapmazdım” dedi.

Kalbine vururdum
Cinayetle biten karıkoca kavgası geçen yıl 'da yaşandı. Bir fabrikada çalışan Zülfikar Tuncer (39) ile eşi İpek Tuncer (34) arasında tartışma çıktı. Kadın, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kadın ise yol ortasında yerde yatarken bulundu. 'in, 'kasten eşini öldürmek' suçundan Bursa 6'ncı 'nde yargılanmasına devam edildi.

TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ
Savcı, sanığın toplanan deliller ve alınan ifadelere göre, ömür boyu hapsini ve tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi. Mahkeme, daha önceki savunmalarında, "Akşam kavga ettik, sabah ilişkiye girmek isteyince tartıştık. Bu sırada, korkutmak için savurduğum bıçak göğsüne saplandı" diyen İpek Tuncer'e söz verdi. Tuncer, "Eşimi asla öldürmeye ve yaralama maksadım olmadı. Eğer öldürme niyetim olsaydı, sol tarafına kalbine vururdum ve bunu çocukların bulunduğu ortamda yapmazdım" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı karar verilmek üzere erteledi.



Kocasını öldürdükten sonra şoka giren kadın sokak ortasında yatarken bulunmuştu.




Bıçakla kalbinden yaralanan , hayatını kaybetti.

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