Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Yavuzlar Köyü'ndeki peri bacaları, turizm cenneti Kapadokya'yı aratmadı. Yaklaşık 17 bin peribacası, 25 mağara ve 12 oyma ev barındıran köy, "Vanadokya" olarak ün saldı. 'Vanadokya'nın ününü duyan turistler, bölgeye aktı. Köyde yaşayanlar, bölgenin yeterince tanıtılmadığından yakındı. Köylüler ayrıca yetkililere define avcılarına karşı önlem alınması için çağrı yaptı.