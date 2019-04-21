Kütahya'da Nisan'da kar trafiği

Kütahya Domaniç'te Nisan ayının son günlerinde bastıran kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Mart sonunda kışlık lastiklerini değiştiren yüzlerce sürücü hesapta olmayan karla, saatlerce mahsur kaldı. Bin 500 rakımlı Domaniç dağında ilk defa bu kadar kar yağışına şahit olduklarını belirten sürücüler, hazırlıksız yakalandıkları karda niye uğradıklarını şaşırdı.