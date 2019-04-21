Uzun yıllar yaşadığı yurt dışından döndüğü memleketi Rize'nin İkizdere ilçesi Çağrankaya köyünde aday olduğu muhtarlığı rakibine karşı 2 oy farkla kazanan Endam Biber'in (56) 4 azası da kadınlardan oluştu. Seçimi kadınların gücüyle kazandığını belirten Biber, "İlki başardık, değişim yaptık. Kadınların gücü, kendisini gösterdi" dedi.
- Yaşam
- 21.04.2019
- Gazete
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