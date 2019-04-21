Kütahya Tavşanl'da Şuheda Kocakır ile hayatını birleştiren Ahmet Kocakır (24), düğünün hemen ardından amatör lig takımlarından Göbel Gençlikspor maçını izlemek için stada gitti. Damatlığını bile çıkarmayan Kocakır, "Benim için bu maç çok önemliydi ve takımımızı yalnız bırakamazdım" dedi. Fanatik damat Kocakır ve arkadaşlarının izlediği, liderliği oynayan iki takımın maçı 1-1 berabere sona erdi.