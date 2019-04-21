Beslenme uzmanı zayıflatmazsa...

Beslenme uzmanımdan memnun kalmadım, kilo da veremedim. Paramı geri alabilir miyim?

AMACINA ulaşmayan ve istediğiniz gibi tamamlanmayan her durum için elinizde öncelikle sözleşme olması gerekmektedir. Parasını ödediğiniz ama verim alamadığınız her durumu ispat etmeye yarayacak en kesin nokta budur. Size uygulanacak olan işlemlerin sıralaması ve beklenen hedef gibi sözleşme içinde yer alacak bilgiler işinizi sağlama alır. Sözleşmenin olmaması halinde ise tüketici korunması hakkında il ve ilçe hakem heyetlerinden hak talep durumunuz mevcut duruyor. Güzellik ya da beslenme alanı fark etmeden dikkat edilecek nokta hizmetin devlet ya da özel hastanelerden hangisinden alınmış olmasıyla ilgilidir. Çünkü özel hastanelerden alınan hizmetlerde tüketici hakkına göre il-ilçe hakem heyetine başvuru yapabilirken, devlet hastanesi beslenme bölümünden alınan hizmette ise hizmet kusuru iddiası ile idare mahkemesinde dava açılabilmektedir.



TADİLATTA SAAT ÖNEMLİ



Tadilat sırasında gerçekleşen gürültüden şikayetçi olunabilir mi?

Tadilat gerçekleştirilirken gürültü çıkması, beklenen ve bir yere kadar da anlayış gösterilen bir durum. Uygun saatlerde yapılan ve site yönetimine / komşulara haber verilen tadilatlar sorunsuz halledilir. Fakat durumun rahatsız edici boyuta gelmesi üzerine hakim başvuruları ile hakkınızda şikayet talebi açılabilir. Gürültü Kontrol Yönetmeliği dahilinde hakim bilirkişilerin öncülüğünde gürültüyü aza indirmek isteyebilirsiniz. Sitenin ortak alanına dahil olmayan kısımlarda gerekli tedbirleri alabilir ama ortak alanlarda gürültü engelleyici aşamaları yapamazsınız.



SINAV SONUCU İÇİN DAVA YOLU AÇIK



Üniversite öğrencisiyim, başarılı olduğum sınavdan kaldım. Sonuca inanmıyorum. Bu aşamada ne yapabilirim?

BAŞARILI olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize verilmiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.



İZİNSİZ PAYLAŞIMIN CEZASI VAR



Eski eşim izinsiz olarak kızımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Cezası olur mu?

İZİNSİZ paylaşılan ve kamuya açık olarak görülen fotoğraflar ve fotoğrafa ilişkin yazılar oldukça hassas bir konudur. 5237 sayılı ceza yasasında suç olarak değerlendirilmektedir ve ceza yaptırımına da kadar götürebilmektedir. Kişilerin haklarını korumak adına var olan ceza yasasının 132. maddesi, koruma amaçlıdır. İzinsiz olarak paylaşılan fotoğraflarda da bu yasa ihlal edilmiş olunmaktadır. Ayrıca, özel hayat gizliliğini ihlal eden bu durum ile 136. madde ile de izinsiz ve hukuka aykırı şekilde ele geçirilmiş fotoğraflar da aynı derecede suç unsuru taşımaktadır. Hapis cezası gerektiren suçlar olarak işlenmektedir. Burada dikkat edilecek rızasız bir fotoğraf paylaşımıdır.



SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN - HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL



hukukcu@takvim.com.tr

