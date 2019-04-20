Vay anasını!

Korkunca 'anne' diye bağıran horoz şaşırtıyor. Sivas'ta İsmet Şimşek'e ait horoz korktuğu anlarda insanlar gibi 'anne' diye ötmeye başlıyor. Sahibi tarafından bir hafta önce fark edilen bu durum görenlerin ve duyanların da dikkatini çekiyor. Şimşek, bir hafta önce bir başka horozla dövüşmemesi için bir yaşındaki horozunu eliyle almak istediğini, bu sırada horoz 'anne' diye bağırmaya başlayınca neye uğradığını şaşırdığını belirtti.