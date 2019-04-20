Sözleşme kötüye kullanılamaz

Bir tekstil şirketinde çalışıyorum. Şirketin yönetici kadrosunda değişiklik oldu ve yeni gelen amirim bana sürekli baskı yapıyor, istifa etmemi sağlamaya çalışıyor. Son olarak da beni il dışı işlere göndermeye çalışıyor. Bugüne dek böyle bir görevlendirme almadım. İş sözleşmemde 'işin gerektirdiği durumlarda il dışına çıkabilir' yazdığı için il dışı görevlendirmelere gitmek zorunda olduğumu söylüyor. Küçük bebeğim var ve il dışına gitmem mümkün değil. Bunu gerekçe göstererek iş akdini fesh etsem tazminat alabilir miyim?



Çalışanlara işe başlarken kendilerine matbu bir şekilde düzenlenmiş evraklar imzalatılır ve çoğu çalışan iş bulmanın sevinciyle imzalanan bu evrakların detaylarıyla ilgilenmez. Genel kural, işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin geçerli olduğu yönündedir. Yani iş sözleşmesinde işverenin, işçiyi il dışı veya farklı işyerlerine gönderme yetkisi varsa, bu şartlar geçerlidir. Fakat işverenin yetkisi sınırsız ve denetimsiz bir yetki değildir. İşveren, diğer tüm konularda olduğu gibi bu konuda da il dışı görevlendirme yetkisini dürüstlük kuralına uygun bir şekilde kullanmak zorundadır. Okurumuzun yaşadığı örnekte olduğu gibi, çoğunlukla iş hayatında işveren işçinin istifa etmesini sağlamak amacıyla, iş sözleşmesine de güvenerek, işçiyi il dışında görevlendirerek yıldırmaya çalışmaktadır. Bu gibi hallerde işçiler kimi zaman yasal haklarını almaksızın istifa etmek zorunda kalabilir. İşverenin işçiyi il dışında görevlendirme nedeni, işin yürütülmesi ve objektif unsurlar değil işçiyi yıldırarak istifaya zorlamaksa, işçi bu halde görevlendirmenin yazılı veya sözlü kendisine bildirildiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde görevlendirmeyi kabul etmediğini işverene noter marifetiyle bildirmelidir. Bu bildirimde görevlendirmenin dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde talep edildiğini ve asıl amacın yıldırma olduğunu da bildirmeniz ileriki süreçte ispat açısından önemlidir. Bu durumda bu gerekçe ile iş akdinizi feshetmeniz halinde yasal haklarınızın ödenmesi için yasal yollara başvurabilirsiniz. Açacağınız bir davada bu görevlendirmenin dürüstlük kuralına uygun bir amaçla yapıldığını ispat yükü işverene aittir. İşveren, psikolojik yıldırma amaçlı yetkisini kötüye kullanarak işçiyi il dışına gönderemez. Ayrıca amirinizin süreklilik arz eden yıldırmaya yönelik davranışları da mobingdir ve ispatlamanız halinde mobing tazminatı da alabilirsiniz.

CAM BALKONA ONAY ALIN

Sitede oturuyorum, cam balkon yaptırmak istiyorum. Ne yapabilirim?

Sitede toplu olarak gerçekleştirilmeyen ve kişilerin özel tercihleri olarak uygulanacak durumlarda dikkatli olmak gerekiyor. Yargıtay (18. Hukuk Dairesi 2015/6244 Esas ve 2016/2299) kararına göre, dış cepheye bakan kapı, pencere, balkon ve koridorlar ortak olan olarak adlandırılıyor. Site içerisinde yer alan balkonların raylı bir sistem üzerine oturtulup kapatılması ve çevrelenmesi ise ancak maliklerin beşte dördünün onay imzası üzerine olabiliyor. Bu durumda bağımsız olarak cam yaptırırsanız, 'kat malikleri olarak iznimiz yok' ya da 'yapılan cam balkon mimari projeye aykırı' ifadeleri ile balkonu eski haline getirtebilirler. En sağlıklısı, maliklerden izin alarak gönül rahatlığı ile isteğinizi yapmaktır. Noterde düzenlenen beşte dörtlük onay dilekçesi ile gerçekleştirebilirsiniz.

Siz sorun avukatınız cevaplasın/Feride Hilal İmal