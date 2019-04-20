Kansere yakalanan öğretmen Muharrem Poyrazoğlu mesleğine döndü

Tekirdağ'da yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 8 ay süreyle ayrı kaldığı öğrencileri tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan 27 yıllık öğretmen Muharrem Poyrazoğlu yaşadığı o anları anlattı. Poyrazoğlu, şunları söyledi: "İnsan çok uzun zaman sonra gördüğü tanıdık birisine sarılmak ister. Ama ben buraya girince herkesi tanıyordum ve herkese sarılmak istedim. Fakat bir süre sonra o yukarıdan boşalan balonlar artık daha fazla tutamadım kendimi ve çok fazla sert görünen Muharrem Hoca imajını yerle bir ettim ve ağladım. Çok büyük bir duygusallık yaşadım. Çok güzel bir gündü."



27 yıllık öğretmen Muharrem Poyrazoğlu, öğrencileri ve meslektaşlarına teşekkür etti.