Çiban numarası!

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında neredeyse günün tamamını merada hayvanların başında geçirerek mesai harcayan çobanlar, aldıkları ücretlerle dikkati çekti. Şanlıurfa'da birçok besici, yüksek ücret vermesine rağmen çoban bulmakta sıkıntısı yaşıyor. Çobanlık, yaklaşık 5 bin lirayı bulan aylık ücretle bölgedeki birçok mesleği de geride bırakıyor. Aylarca çocuklarını göremeyen çobanlar, bu nedenle ücretlerinin daha da yüksek olması gerektiğini düşünüyor. Çoban bulamadığı dönemlerde sürünün başına kendisinin geçtiğini anlatan besici 72 yaşındaki Ali Arak, "3 çobanım var, çobanların her birine aylık 5 bin lira civarında ücret ödüyoruz. Diğer giyim, yemek, cep telefonuna kontör yükleme gibi ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz. Buna rağmen herkes bu işi yapmak istemiyor" dedi.