Bursa'nın İznik ilçesinde, girdikleri mağarada define ararken, kazdıkları 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 6'sı kurtarıldı, 1 kişi ise vefat etti. Yabancı internet sitelerinin de ilgisini çeken haber, manşetlerde yer aldı. Dünya basını, haberi, "Türkiye'de neredeyse her ay yaşanan define kazalarına bir yenisi daha eklendi. Türk defineciler durmak bilmiyor" ifadeleriyle duyurdu. Haberlerde, İstanbul Silivri'de de Mart ayında define arayan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, Şubat'ta yine Bursa'da define ararken 6 kişinin gözaltına alındığı, Ocak'ta da Konya'da 2 kişinin yaralandığı bilgileri yer aldı.



JENERATÖR ZEHİRLEDİ

İznik'teki definecilerin, kazı sırasında kullandıkları jeneratörün egzozundan çıkan gazdan etkilenip fenalaştığı belirlendi. Jandarma, kuyudan kendi imkanlarıyla çıkıp yardım talebinde bulunan İ.H. ile dışarıda gruba gözcülük yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre; 8 kişi define bulmak için günlerdir kazdıkları kuyuyu yine kazmaya başladı. Ancak yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyudakiler, bir süre sonra fenalık geçirdi. Bu sırada içlerinden biri kuyudan güçlükle kendini dışarı attı, kendilerine gözcülük yapan 3 kişiye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 120 kişilik ekip, dağlık bir bölgede bulunan mağaraya yürüyerek güçlükle ulaşabildi. Definecilerden Mümin Sarıdoğan (60) kurtarılamadı. Mümin Sarıdoğan'ın oğlu Halil Sarıdoğan (39) ile Ömer Kocaekşi (35), Recep Er (58), Güney Kırbaş (46), Nihat Erden (48) ve Adem Makara'nın (45) İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Defineciler, oksijen tedavisi uygulandıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kendilerinde oldukları belirlenen 7 kişiye su ulaştırdı, ardından da uzatılan hortumla kuyuya hava takviyesi yapıldı.