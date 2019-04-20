Sağlıklı ve uzun bir ömür isteyenler, şifayı doğada buluyor. İçerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara savaş açan doğal besinler, vücuda güç veriyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, kanserden Alzheimer'a kadar milyonlarca hastalığa derman olan mucize besinleri açıklıyor...





KOLESTEROLÜ UNUTTURUR

Zengin Omega-3 içeriği ile keten tohumu, kolesterolü ve kan şekerini dengeliyor. Sindirim sistemini koruyor. Östrojen hormonunun çalışmasını düzenliyor. Eskiden şans getirdiğine inanılan, karın ağrısı, öksürük ve kabızlığı iyileştiren keten tohumunun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Her gün 50 gr. keten tohumu tüketmek, kalp hastalıklarından koruyor. Kalp krizi riskini azaltıyor.

Prostat kanserinden koruyan keten tohumu, kanserli hücreleri küçültüyor.

Meme kanseri riskini yüzde 50 oranında düşürüyor.

Yağı, bağırsakların çalışmasını düzenliyor. Sindirimi hızlandırıyor.

Şeker hastalığının ilerlemesini önlüyor. Böbrekleri güçlendiriyor.





AŞKA RENK KATAR

Tam bir demir deposu olan kimyon, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Kimyon, karabiber ve bal karışımının cinsel gücü artırdığına inanılıyor. Ballı sütle karıştırılan kimyon, doğum sancılarına ve mide bulantısına iyi geliyor. Sindirimi hızlandıran, hıçkırığı iyileştiren bu mucize baharatın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

İltihaplı romatizma ağrılarını azaltır.

Kolesterolü dengeler. Kalbi korur.

Kolon kanserine karşı koruma sağlar.

Mide hastalıklarından ülserin iyileşmesine yardımcı olur.

Düzenli tüketimi, diyabet hastalığına karşı koruma sağlar. Kan şekerini dengeler.





ÖKSÜRÜĞÜN DOĞAL TEDAVİSİ

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden kiraz, şifa saçıyor. A, B, C vitaminleri ile kalsiyum, demir, potasyum gibi mineraller içeren kiraz, kalp ve damar hastalıklarından koruyor. Kanserle savaşıyor. Diş çürüklerini önleyen kiraz, öksürüğü hafifletiyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



Kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Kolon kanseriyle savaşır.

Günde 20 adet kiraz yemek, baş ağrısını iyileştirir.

Gut ve iltihaplı eklem romatizması gibi hastalıkların tedavisini destekler.

Kalp sağlığını korur.

Diyabeti önler.

Kaliteli bir uyku çekmeye yardımcı olur.

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