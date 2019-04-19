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İznik'te bulunan bir mağarada 7 defineci mahsur kaldı

Mağarada can pazarı
Bursa İznik'te dün akşam bir mağarada 7 defineci mahsur kaldı. Mağarada 7 kişi metan gazından zehirlenince 8. defineci bir çobana haber verdi. Çobanın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerine gitti. Bölgeye arama kurtarma ekipleri de intikal etti. Mağaranın 35 metre derinliğinde bulunan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Definecilerin ekiplerine seslenmesi umutlandırdı. Su isteyen definecilere su yardımı yapılırken kuyuya sarkıtılan boruyla hava verildi.

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