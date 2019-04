Boşanma aşamasında sadakatsizlik yaşanırsa

Eşimle aramızda 8 aydır boşanma davası var. Davadan önce de 1 yıldır ayrı yaşıyorduk. İkimiz de ayrı hayatlar kurduk. Ben bu süreçte yeni biri ile tanıştım ve ilişkim ciddi boyutta. Eşim ilişkimi öğrenirse mevcut davada kullanabilir mi?



YARGITAY 2015'te verdiği kararla, genel bir hukuk kuralı olan "Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir" kuralının boşanma davaları için de geçerli olduğunu, buradan hareketle, sadakatsizlik de dahil, açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra gerçekleşen darp, hakaret vb. olayların mevcut davada hükme esas alınamayacağını belirtmiştir. Yani, açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra başlayan ilişkiniz mevcut davada kullanılamayacaktır. Eşlerin sadakat yükümlülüğü boşanma davasının kesinleşmesine kadar devam eder. Bu durumda eşiniz mevcut davada değil ama ikinci bir dava açarak ve davaların birleştirilmesini talep ederek, sadakatsizlik gibi ilk dava açıldıktan sonra meydana gelen olayları dava konusu yapabilir.



ANNE KENDİ SOYADINI VEREBİLİR

Eşim başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu söyleyerek, evi terk etti ve boşandık. 1 çocuğumuz var. Çocuğum büyüdü, eşimin soyadını taşımasını istemiyorum. Aynı şekilde oğlum da babasının soyadını istemiyor. Ne yapabiliriz?



YARGITAY 2. Hukuk Dairesi'nin 09.04.2018 tarihli 2018/1306E, 2018/4719K sayılı kararıyla, çocuğun soyadını belirleme hakkının kadına tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edeceğini, çocuğun soyadı değişmekle kişisel durumunun değişmeyeceğini, öncelikle gözetilmesi gereken durumun çocuğun üstün yararı olduğunu, evlilik birliğinin sona ermesi ile kendisine velayet hakkı tevdi edilen annenin kendi soyadı ile değiştirmesini engelleyici yasal bir düzenlemenin bulunmadığını belirtmek suretiyle annenin çocuğuna kendi soyadını verebileceğine karar vermiştir



SAĞLIK SİGORTASININ BİR FAYDASI DAHA VAR

Çalıştığım işyerinde personele özel sağlık sigortası da yapılıyor. Kıdem tazminatının hesaplanmasında özel sağlık sigortası primleri de hesaba dahil edilir mi?



KIDEM tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. İşçiye yapılan sürekli kazanımlar da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecek, yakacak yardımı gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır. Özel sağlık sigortaları da her ay düzenli bir şekilde prim ödenen bir kazanım olduğundan, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2008/43001E sayılı kararı da bu yöndedir.



SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN - HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL



hukukcu@takvim.com.tr