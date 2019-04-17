Manisa Selendi'de yaşayan 23 yaşındaki Elif İşlek'in dramatik hayatı, yürekleri yaktı. Genç kız, yaklaşık 17 yıldır böbrek yetersizliği yaşadı. Bu nedenle evinde diyaliz tedavisi görmeye başladı. 11 gün önce ise bağırsaklarından rahatsızlandı. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İşlek'in yaşaması ise uygun böbreğe bağlıydı. Ancak daha fazla dayanamadı. Önceki akşam doktorların müdahalesine rağmen hayata gözlerini kapadı. Elif İşlek için dün öğle namazını müteakip Selendi Merkez Camii'nde cenaze töreni yapıldı.

GEÇ GELEN HABER

Genç kızın cenazesi Selendi Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. İşlek'in ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Kızın ölümünden 5 saat sonra uygun böbreğin bulunduğu haberi geldi. Ancak geç gelen haberle aile ve arkadaşları hüzne boğuldu.

Anne Nutiye İşlek'in kızının mezarında 'Beni de yanına gömün' diyerek ağlaması yürekleri dağladı.