Sultangazi'de karısını döven öfkeli kocayı bıçakladılar

ÇOCUKLARININ gözleri önünde eşini döven koca araya girenler tarafından bıçaklandı. Olay dün İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Selma Yayla, annesi Hayriye Yanar (70), çocukları Duygu Yayla (15) ve Melis Yayla (3) ile birlikte gezmeye çıktı. Genç kadın, yanlarına gelen eşi Mehmet Yayla ile tartıştı. Öfkeli adam, karısını dövmeye başladı. Olayı gören Muhamet G. (17), Serhat Ç. (18), Furkan T. (19), Akın Mert Ö. (19), Emre K. (18) ve Mücahit Y. (17) adlı gençler kadının yardımına koştu. Ortalık karıştı. Mehmet Yayla, bıçaklandı. Şüpheliler kaçtı. Şoka giren Selma Yayla, 'Ambulans' diye bağırdı.
Hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Polis, kaçan gençleri yakaladı. Büyük korku yaşayan kaynana Hayriye Yanar, "Kızımı dövmeye başladı. Buradaki insanlar yardıma geldi. Çocuklardan biri bıçakladı. Damadımın başka kadınla ilişkisi var" dedi. Şüpheliler, serbest bırakıldı. Öte yandan Selma Yayla'nın da kendisine şiddet uygulayan kocasından şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Kaynana Hayriye Yanar, gözyaşlarına boğuldu.
Hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Polis, kaçan gençleri yakaladı. Büyük korku yaşayan kaynana Hayriye Yanar, "Kızımı dövmeye başladı. Buradaki insanlar yardıma geldi. Çocuklardan biri bıçakladı. Damadımın başka kadınla ilişkisi var" dedi. Şüpheliler, serbest bırakıldı. Öte yandan Selma Yayla'nın da kendisine şiddet uygulayan kocasından şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Kaynana Hayriye Yanar, gözyaşlarına boğuldu.
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