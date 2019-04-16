Pamukkale kapandı! Ünlü turizm merkezine giden yol, ‘Tapulu arazimiz’ diyen bir grup tarafından kapatıldı. Uzun kuyruklar oluşurken, jandarma ekiplerinin iknasıyla trafik akışı yeniden sağlandı

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu, mülk sahibi olduklarını öne süren bir grup tarafından trafiğe kapatıldı. Jandarmanın vatandaşları iknası sonrasında yol trafiğe açıldı. Pamukkkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nin girişindeki karayolunun üzerinden geçtiği arazide hak sahibi olduklarını iddia eden bir grup vatandaş, karayoluna plastik kasalar koyup şerit çekti. "Tapulu özel mülkiyettir, girilmez" yazısı asan gruptakiler, karayolunun geçtiği arazinin tapulu malları olduğunu belirterek, haklarının verilmesini istedi. Yolun kapatılması üzerine uzun araç kuyrukları oluştu.