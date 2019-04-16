Limuzinli düğün hayalleri çekici üzerinde gerçekleşti

Osmanıyeli Mami Emen, yaratıcılıkta sınır tanımadı. 1978 model Renault 12 Toros marka otomobili limuzine çevirip, düğünü için gelin arabası yaptı! Ancak polis, ilginç aracın trafikte ilerlemesinin uygun olmadığını açıkladı. Eylem- Mami Emen çifti, düğün salonlarına çekici üzerinde gitmek zorunda kaldı...
- Yaşam
- 16.04.2019
- Gazete
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