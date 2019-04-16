İstanbul Kağıthane'de kayınpeder damadını sokak ortasında öldürdü

Tartıştığı damadını sokak ortasında vurarak öldüren kayınpeder sırra kadem bastı. Olay dün İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Mesut Toptaş (36), boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için kayınpederi Cemil M'nin evinin önüne gitti. İkili birbirine girdi. Cemil M., sokak ortasında damadına kurşun yağdırdı. Toptaş, ağır yaralanırken, Cemil M., kayıplara karıştı. Sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyet güçleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
Damadı Mesut Toptaş'ı sokak ortasında öldüren Cemil M. kayıplara karıştı.
Damadı Mesut Toptaş'ı sokak ortasında öldüren Cemil M. kayıplara karıştı.
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