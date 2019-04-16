Basın dünyasının acı günü

ABD'de Fordham Üniversitesi'nde gazetecilik bölümü okuyan 22 yaşındaki Sydney Monfries, dün fotoğraf çekmek için bir grup arkadaşı ile beraber 'Keating Hall' saat kulesine çıktı. Dengesini kaybeden genç kız, kule içindeki spiral merdivenlerden yaklaşık 12 metre aşağı yuvarlanarak yine merdivenlerin üzerine düştü. Ağır yaralanan Monfries, ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üniversite yönetimi, girişi yasak olan kuleye öğrencilerin ne şekilde girdiğini araştırıyor.