Avustralyalı turiste havalimanından Aksaray'a bin 200 lira ücret şoku Avustralyalı turist, İstanbul Havalimanı’ndan VIP taksiye bindi. Şoför, Aksaray semtine ulaştırdığı turistten bin 200 lira aldı. Şüphelenen turist, 12 kat fazla ücret ödediğini anlayınca şikayetçi oldu...

Avustralya'nın Sidney şehrinden İstanbul'a gelen Avustralyalı turist işadamı, kendisini İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a götüren turizm firmasına 310 Avustralya Doları (bin 200 lira) ulaşım ücreti ödedi. Kredi kartıyla ödeme yaptıktan sonra ekstresini kontrol eden turist, 12 kat fazla para verdiğini öğrenince dolandırıldığını düşünerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Olay, geçtiğimiz Salı saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Avustralyalı işadamı Ahmet El Tallawi (40), havalimanındaki bir turizm firmasına başvurarak Aksaray'daki oteline gitmek istediğini söyledi. Kesilen faturayı imzalayarak alan turist ardından kendisi için hazırlanan VIP aracına binerek, oteline gitti. Oteline yerleştikten sonra ödemelerini kontrol eden işadamı, kredi kartından kesilen 310,51 Avustralya Doları ücreti görünce neye uğradığını şaşırdı. İşadamının faturayı gösterdiği başka bir şoför, 100 lira alınması gerekirken, 12 kat fazla ücret alındığını anlattı. Havalimanındaki firmaya giden turist, yetkililerden faturanın iptalini istedi. Ancak iddiaya göre; yetkililer, turist ile ilgilenmedi.



TÜRSAB'A BİLDİRDİ

El Tallawi, dolandırıldığını düşünerek, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne şikayette bulundu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) de konuyla alakalı bilgi verdi.



