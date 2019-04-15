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Mutluluğa pedal!

’da hazırlığı yapan çift, i gelin arabası yaptı. Arkadaşlarıyla pedal çevirerek, kentte tur attı.

Mutluluğa pedal!
Gelin ve damat li konvoyla mutluluğa pedal çevirdi. 'da önümüzdeki hafta evlenecek olan Kübra Aykın ve Meriç Menekşe çifti, bisikletlerini süsleyerek gelin arabası yaptı. Yaklaşık 10 yıl önce tanışan çift, bisiklet sporuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yakınları ve arkadaşlarıyla pedal çevirerek, kentte tur attı. Kimi vatandaşlar bisikletli gelin konvoyunu şaşkınlıkla izlerken, kimileri de genç çifte mutluluklar diledi. Aykın, "Bisikletli yaşama dikkat çekmek için böyle bir düğün konvoyu yapmak istedik. Mutluyuz" ifadesini kullandı. Meriç ise "Bisiklet uzun süredir hayatımızda. Hem düğünümüzle birleştirmek hem de insanlarda farkındalık oluşturabilmek için böyle bir konvoy düzenledik. Umarım insanları bilinçlendirebiliriz" dedi.

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