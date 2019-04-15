İnsansı robot tasarladılar!

Denizli'de ise Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, öğrencileri Ramazan Çetindağ ve Sinan Kaksal ile birlikte insansı robot üretmek için proje başlattı. 3 boyutlu yazıcı sayesinde, parçalar üretip özgün bir robot tasarımını yapan ekip, geliştirdikleri yazılımla 'Ark' ismini verdikleri insansı robotu ayağa kaldırdı. Ürettikleri yazılım sayesinde uzaktan kumandayla ve akıllı telefonla hareket edebilen insansı robot, düz zeminde zorlanmadan yürüyebiliyor. 4 kilo ağırlığında, 55 santimetre uzunluğundaki Robot Ark, çöküp kalkabiliyor ve selamlama yapabiliyor.
- Yaşam
- 15.04.2019
- Gazete
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