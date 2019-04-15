Tramvaya binmeye çalışan emekli İtalyan kadın doktorun cüzdanı çalındı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Emekli doktor Marteca Farias Re (65), kısa süre önce tatil için Antalya'da yaşayan kızının yanına geldi. Dün sabanh saatlerinde evden çıkıp bir süre yürüyüş yapan Re, tramvaya binmek için çantasından cüzdanını çıkardı. Bu sırada kimliği belirsiz 3 kişi, Marteca Farias Re'nin elindeki cüzdanı alıp, kaçtı. Polis, talihsiz kadının ifadesine başvurdu. Marteca Farias Re, cüzdanında 200 TL ve çok sayıda kredi kartı bulunduğunu belirterek görebildiği ölçüde şüphelilerin eşkalini tarif etti. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kapkaça uğrayan İtalyan Marteca Farias Re, bir süre kendine gelemedi
Kapkaça uğrayan İtalyan Marteca Farias Re, bir süre kendine gelemedi
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