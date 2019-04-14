Genç adam, iki şehri birbirine kattı. İntihar notu bıraktığı ortaya çıktı. Olay dün Mersin'de yaşandı. Murat Turgay, aracıyla tek taraflı kaza yaptı. Yardıma gelen Hüseyin M.'nin aracını çaldı. Adana'da bir kişinin yol ortasında yattığı ortaya çıktı. Kişinin ise Murat Turgay olduğu saptadı. Sağlık ekipleri, Turgay'ın öldüğünü belirledi. Genç adamın, eşinden ayrı olduğu için psikolojik sorunlar yaşadığı evden çıkarken intihar edeceğine dair not bıraktığı ve bu nota kız kardeşinin ulaştığı öğrenildi.