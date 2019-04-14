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’de otomobiliyle yaptı! notu bıraktığı ortaya çıktı

’de , otomobiliyle yaptı. Yardıma gelen adamın aracını çaldı. Cesedine yol ortasında rastlandı.

Murat’ın yolu!

Genç adam, iki şehri birbirine kattı. notu bıraktığı ortaya çıktı. Olay dün 'de yaşandı. , aracıyla tek taraflı yaptı. Yardıma gelen Hüseyin M.'nin aracını çaldı. 'da bir kişinin yol ortasında yattığı ortaya çıktı. Kişinin ise Murat Turgay olduğu saptadı. Sağlık ekipleri, Turgay'ın öldüğünü belirledi. Genç adamın, eşinden ayrı olduğu için psikolojik sorunlar yaşadığı evden çıkarken intihar edeceğine dair not bıraktığı ve bu nota kız kardeşinin ulaştığı öğrenildi.

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