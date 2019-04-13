Denizli'nin Çal İlçesi Kaplanlar Mahallesi'nde çobanlık yapan Nejla Karagönlü (38), muhtar seçildi. İlçenin ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçti. Kadınların sesi olmak için muhtar adayı olduğunu söyleyen Karagönlü, "Ailemin ve kadınların desteğiyle 4 aday arasında 35 oyla muhtar oldum. Beni seven oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
- Yaşam
- 13.04.2019
- Gazete
Kadın zaferi
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