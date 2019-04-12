Esra Erol’da kurtuldu

70 gündür kayıp olan kızları N.K.'yi (17) bulmak için Emin-Fatma K. çifti Esra Erol'da programına katıldı. K.'nin en son Taksim'de görüldüğü ortaya çıktı. O günün kameralarını inceleyen Esra Erol'da ekibi, N.K'nin görüntülerine ulaştı. K.'nin yanında bulunan kişinin kadın ticareti yaptığı iddia edilen Hasan C. (48) olduğu belirlendi. Canlı yayına katılan C. program sonrası gözaltına alınırken, kayıp olan genç kız da stüdyoya gelerek ailesine kavuştu.