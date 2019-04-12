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Ağlatan karar

Ağlatan karar
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri ileri sürülen 3 zanlı, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye önüne gelen bazı hayvanseverler karar sonrası üzüntü yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Birçoğu da karara isyan etti.

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