Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri ileri sürülen 3 zanlı, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye önüne gelen bazı hayvanseverler karar sonrası üzüntü yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Birçoğu da karara isyan etti.
- Yaşam
- 12.04.2019
- Gazete
Ağlatan karar
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