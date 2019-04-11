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'Koca'man şüphe!

Batman’da genç kadın, nehir kenarında ölü bulundu. Yakınları, olaydan kocasını sorumlu tuttu.

'Koca'man şüphe!
Dere kenarında cesedi bulunan kadınla ilgili sok bir iddia ortaya atıldı. Katilinin, kocası olduğu ileri sürüldü. Olay Batman'da yaşandı. Hayriye Arıca, dört gün önce ortadan kayboldu. Cesedi, önceki gün nehir kenarında bulundu. Yakınları, ölümünden eşi Burhan Arıca'yı sorumlu tuttu. Enişte Nusret Demirhan, "Kocası işsizdi, bir de hep borç para alıyordu. Yine bir kredi çektirmek istedi. Baldızım yok diyordu. En son duyduğumuzda da zaten iki gündür kayıptı. Onu öldürmüş ve Hasankeyf nehrine atmış. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Tek isteğimiz budur yani" dedi.



Burhan Arıca, her yerde aranıyor.

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