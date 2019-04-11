Kazada öldüğü düşünülen kadının, katili kocası çıktı. Olay geçen yıl Osmaniye'de yaşandı. Eşi Adem (38) ve 3 yaşındaki kızıyla birlikte gezmeye çıkan Cennet Çetin Balaban'ın (32) kullandığı otomobil, kanala uçtu. Genç kadın boğuldu, kocası ve çocuğu yarala almadı. Eşinin ölümünden sonra bir yaralama olayına karışıan Balaban, çapraz sorgula alındı. Balaban, karısını öldürdüğünü itiraf etti. Adem Balaban, aldatıldığını öğrendiğini, aracın direksiyonunu kırdığını ifade etti. Eşini suda boğarak öldürdüğünü kaydetti. Katil, tutuklandı.
- Yaşam
- 11.04.2019
- Gazete
Kazada öldüğü sanılan kadınla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı
Osmaniye’de Cennet Çetin Balaban’ın, trafik kazasında öldüğü sanıldı. Kocası tarafından katledildiği ortaya çıktı.
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