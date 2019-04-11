Bugünkü
Takvim

Kazada öldüğü sanılan kadınla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Osmaniye’de Cennet Çetin Balaban’ın, trafik kazasında öldüğü sanıldı. Kocası tarafından katledildiği ortaya çıktı.

Çetin vahşet
Kazada öldüğü düşünülen kadının, katili kocası çıktı. Olay geçen yıl Osmaniye'de yaşandı. Eşi Adem (38) ve 3 yaşındaki kızıyla birlikte gezmeye çıkan Cennet Çetin Balaban'ın (32) kullandığı otomobil, kanala uçtu. Genç kadın boğuldu, kocası ve çocuğu yarala almadı. Eşinin ölümünden sonra bir yaralama olayına karışıan Balaban, çapraz sorgula alındı. Balaban, karısını öldürdüğünü itiraf etti. Adem Balaban, aldatıldığını öğrendiğini, aracın direksiyonunu kırdığını ifade etti. Eşini suda boğarak öldürdüğünü kaydetti. Katil, tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKazada öldüğü sanılan kadınla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri