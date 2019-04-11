Farklı hayat ölünce bitti Trabzon’da 49 yıl önce kuzenine ait pasaporta kendi fotoğrafını yapıştırıp gittiği Almanya’da yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan 85 yaşındaki Musa K., kesin dönüş yaptı... Yeni pasaport almak isteyince yakalanan Musa, hayatını kaybedince dava düştü...

Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi'nde oturan Musa K. ile kuzeni Veysel K., 1970 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmek için başvuruda bulundu. Veysel K.'nin başvurusu onaylandı, Musa K.'ninki ise reddedildi. Musa K., o dönem hastalanan kuzeni Veysel K. ile anlaşarak, onun pasaportuna kendi fotoğrafını yapıştırıp Almanya'ya gitti. Almanya'da emekli olan Musa K., 16 yıl önce yurda kesin dönüş yaparak memleketine yerleşti. 4 yıl önce, Almanya'ya yakınlarını ziyarete gitmek isteyen Musa K., kuzeni Veysel K. adına yeni pasaport başvurusunda bulundu. Kargo yetkilileri, Musa K. yerine, Veysel K.'nin torunu Mustafa K.'ye ulaştı. Mustafa K.'nin kargo personeline dedesinin pasaport başvurusu olmadığını söylemesi üzerine durum polise bildirildi ve yapılan incelemenin ardından 49 yıllık sahtecilik ortaya çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan Musa K., iddia konusu olayı nasıl yaptığını anlattı. Savunmasında hata yaptığını kabul eden Musa K., "O zamanlar gençtik, anlamadan bir cahillik yaptık. Bu yöntemle yurt dışına çok giden oldu o zamanlar. Bazı dönemler izinli olarak Türkiye'ye geldim. Yeni pasaportum için Veysel'in torunu aradılar, o da kimlik bilgilerinin dedesine, fotoğrafın ise bana ait olduğunu söyledi. Yaptığım yanlış ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.