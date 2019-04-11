ABD'de okuyan üniversite öğrencisi İlayda Kozak'tan acı haber

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızıbir süre önce üniversite eğitimi için ABD'ye gitti. Melekler şehri Los Angeles'taki UCLA Üniversitesi'ne girdi. Burada geçirdiği trafik kazasında can verdi. Acı haberi alan Kozak'ın anne, baba ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Babanın cenazeyi karşılamak için İstanbul'a gittiği öğrenildi. Genç kızın cenazesi, Eskişehir'de toprağa verilecek. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise başsağlığı mesajı paylaştı.Genç kızın annesi Sabah Balta'nın Yaşar Üniversitesi ve babası Rıdvan Kozak'ın ise Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu öğrenildi.