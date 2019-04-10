İstanbul Zeytinburnu'daki Telsiz Mahallesi'nde yaşayan üniversite mezunu Edanur Menteş (23), bir pazar kahvaltısı sırasında muhtar olmaya karar verdi. Doğup büyüdüğü mahallede seçime girdi. 31 Mart yerel seçimlerinde 3 bin oy fark atarak muhtar seçildi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen genç muhtar, "Kadınların siyasette ve her yerde yer almasını istiyorum" diyerek kadınlara mesaj verdi.
- Yaşam
- 10.04.2019
- Gazete
Kahvaltıdan zafere
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