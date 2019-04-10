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Kahvaltıdan zafere

Kahvaltıdan zafere
İstanbul Zeytinburnu'daki Telsiz Mahallesi'nde yaşayan üniversite mezunu Edanur Menteş (23), bir pazar kahvaltısı sırasında muhtar olmaya karar verdi. Doğup büyüdüğü mahallede seçime girdi. 31 Mart yerel seçimlerinde 3 bin oy fark atarak muhtar seçildi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen genç muhtar, "Kadınların siyasette ve her yerde yer almasını istiyorum" diyerek kadınlara mesaj verdi.

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