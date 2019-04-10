İlik mutluluğu Bursa'dan geldi… Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ahmet ve Nihal Yıldırım çiftinin iki kızından en büyüğü olan 20 yaşındaki Hazal Yıldırım'a geçtiğimiz sene ilik kanseri teşhisi konuldu. Bir yıl boyunca ilik bekleyen genç kıza sevindiren haber ise 14 yaşındaki kız kardeşi Elif Yıldırım'dan geldi. Yıldırım'ın hastanede yapılan tetkiklerinde ilik nakli için yüzde 98 uyumlu olduğu raporu verilirken, ilik naklinin ise Haziran ayında geçekleşeceği belirtildi. Yıldırım ailesinin ilik sevincine, Hazal Yıldırım'ın arkadaşları da ortak oldu. İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği'nin dansçısı olan Hazal Yıldırım'ın, ekip arkadaşları Hasanpaşa Mahallesi'ndeki evlerine sürpriz ziyarette bulundu. Arkadaşlarını karşısında gören Hazal Yıldırım'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, arkadaşları ile birlikte Kafkas oyunu oynadı. Kardeşinin ilik nakli için yüzde 98 uyumlu olduğu için sevinçli olduğunu belirten Hazal Yıldırım, "Ekip arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı. Bu ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım ve folklor benim hayatımın bir parçası. En kısa zamanda iyileşip tekrar aralarına katılmak istiyorum. Elif kardeşim, canım yani her şeyim" dedi.
BÜYÜK GÜN
Antalya'da lösemi teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin'e uygun donör bulunamadı. Öykü Arin için bugün anneden yarı uyumlu nakil süreci başlatılıyor. Kemoterapi öncesi kızının saçlarını kestiklerini ifade eden Anne Eylem Şen Yazıcı, "O kendine kahküllü model istedi, ben de aynısından yaptırdım. Anne kız aynı saç modelindeyiz. Yarı uyumlu nakil başarılı olmayabilir. Ben bütün kalbimle başarılı olacağına inanıyorum ama böyle bir olasılık var. Ayrıca hastalık sonraki süreçte de tekrar edebilir" dedi.
BÜYÜK GÜN
Antalya'da lösemi teşhisi konulan ve sağlığına kavuşması için ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin'e uygun donör bulunamadı. Öykü Arin için bugün anneden yarı uyumlu nakil süreci başlatılıyor. Kemoterapi öncesi kızının saçlarını kestiklerini ifade eden Anne Eylem Şen Yazıcı, "O kendine kahküllü model istedi, ben de aynısından yaptırdım. Anne kız aynı saç modelindeyiz. Yarı uyumlu nakil başarılı olmayabilir. Ben bütün kalbimle başarılı olacağına inanıyorum ama böyle bir olasılık var. Ayrıca hastalık sonraki süreçte de tekrar edebilir" dedi.
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