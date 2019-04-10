AİHM’e Türk kadın yargıç

Doç.Dr.Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine seçildi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AİHM'in Türkiye adına görev yapacak hakimi belirlediği, oylamada 111 oy alan Doç. Dr. Yüksel'in AİHM'de Türkiye adına 9 yıl görev yapacağı belirtildi. AİHM'de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'ın görev süresi sona ermişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AİHM Yargıcı olarak seçilen Saadet Yüksel'i kutladı.