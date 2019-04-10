Bugünkü
Takvim

AİHM’e Türk kadın yargıç

AİHM’e Türk kadın yargıç
Doç.Dr.Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine seçildi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AİHM'in Türkiye adına görev yapacak hakimi belirlediği, oylamada 111 oy alan Doç. Dr. Yüksel'in AİHM'de Türkiye adına 9 yıl görev yapacağı belirtildi. AİHM'de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'ın görev süresi sona ermişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AİHM Yargıcı olarak seçilen Saadet Yüksel'i kutladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAİHM’e Türk kadın yargıç
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri